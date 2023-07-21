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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

واعظات الأوقاف: الهجرة النبوية ترسيخ لأسس المؤاخاة ومبدأ العيش المشترك بين البشر

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة المنيا، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة المنيا التي يرأسها الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور حسانين عبدالحكم حسانين، مدير مديرية أوقاف المنيا، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات المنيا، وذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن الهجرة النبوية من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام إن لم تكن الحدث الأهم فيه، وهو ما حمل الصحابة على التأريخ بها، فقد كانت نقطة تحول هامة في هذا التاريخ العظيم، وبداية البناء العملي لدولة الإسلام في المدينة المنورة، ذلك البناء الذي قام على عدة أسس، من أهمها ترسيخ أسس المؤاخاة ومبدأ العيش المشترك بين البشر، ذلك المبدأ الذي اتخذ من المدينة المنورة أفضل أنموذج في تاريخ البشرية، سواء فيما بين المسلمين، أم فيما بينهم وبين الطوائف الأخرى من سكان المدينة، ففيما بين المسلمين رسخ الإسلام مبدأ الأخوة والمؤاخاة ووحدة الصف، وفيما بين المسلمين وبين غيرهم تعد وثيقة المدينة أعظم أنموذج لفقه التعايش في تاريخ البشرية.

‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة المنيا شاركت فيها كل من: الواعظة وفاء عبدالسلام، والواعظة آمال جابر، والواعظة منى فاروق، والواعظة ليلى سليمان بمسجد الشيخ منصور بملوي بمحافظة المنيا، كما شاركت كل من: الواعظة ميرفت عزت، والواعظة هالة محمد ربيع، والواعظة رجاء كمال الدين، والواعظة زينب السعيد، بمسجد المعز بمحافظة المنيا.

واعظات الأوقاف الهجرة النبوية وثيقة المدينة فقه التعايش في تاريخ البشرية

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