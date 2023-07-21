الأمن العام ينفذ 83 ألف حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (83507) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي: (336) حكم جناية، (26694) حكم حبس جزئي، (4402) حكم حبس مستأنف، (41307) أحكام غرامة، (768) مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.