ما هي تفاصيل مبادرة الثقافة والفن للجميع في معرض بورسعيد للكتاب؟

تشارك مبادرة “الثقافة والفن للجميع” التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المقرر أن يفتتحه الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في السادسة مساء الأحد المقبل، أمام مديرية أمن بورسعيد.

ونكشف في هذا التقرير تفاصيل المبادرة وأسعار الإصدارات التي تعرض فيها، لدعم القراء، وتشجيعهم على القراءة واقتناء الكتب، لرفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وتتيح المبادرة كتب بأسعار مخفضة بشكل كبير، تبدأ من جنيهًا واحدًا وصولًا إلى عشرين جنيهًا، وتضم عناوين في مجالات مختلفة من الأدب والتاريخ والفلسفة، وهي طبعات ونسخ قديمة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب.

ومن بين الكتب عناوين: قضايا الأدب الحديث، ديمقراطية الإعلام والاتصال، مبادئ الفن، تأملات إعجازية للنبي في مجال الأمن السياسي، الرومانتيكية والواقعية، رواية حديقة الياسمين، تراتيل متوسطية، بالإضافة إلى مذكرات الزعيم الوطني سعد زغلول، وسلسلة تاريخ المصريين، وموسوعة “مصر القديمة” في 18 جزءًا، الأعمال الكاملة للروائي صبري موسي: فساد الأمكنة، حادثة النصف متر، السيد من حقل السبانخ، مشروع قتل جارة، وأيضًا الأعمال الكاملة للروائي الراحل أبوالمعاطي أبوالنجا ومن بينها: العودة إلى المنفى، فتاة المدينة، بالإضافة إلي سلسلة «ما».

ومن المقرر أن تشارك الهيئة العامة للكتاب في الدورة الـ6 للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوانًا من كافة السلاسل التي تصدر عنها، ومن بينها: الألف كتاب الثاني، دراسات أدبية، إبداعي عربي، أدباء القرن العشرين، نجيب محفوظ، وسلسلة ما، وتاريخ المصريين، والفنون الشعبية.

ومن أبرز الإصدارات الحديثة التي تشارك بها الهيئة في المعرض: “مقدمة في الفلكلور، وفي النقد الموسيقى، ودفاع عن العقلانية، وأعمال ثروت عكاشة، والقاهرة جوامع وحكايات”.