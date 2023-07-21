ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مجلة نور تكرم المشاركين فى ختام معسكرها الصيفى الأول

جريدة الدستور

اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الأول لها، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 30 طفلًا من أعمار مختلفة.

وشهد قيادات مجلة نور للأطفال الحفل الختامي، وسلموا شهادات ختام المعسكر للمشاركين، وأكدوا على ضرورة الاستفادة مما تعلموا خلال فترة المعسكر وأهمية التعلم المستمر وتحصيل العلم ليكونوا خير ممثلين لوطنهم في شتى المجالات المختلفة، وأجرت المجلة حوارات مفتوحة مع المشاركين؛ حيث قدم عدد من المشاركين فقرات فنية.
يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلًا عن ورش العلوم الرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور، فضلًا عن فقرات ألعاب الذكاء والتفكير.

مجلة نور للأطفال فعاليات المعسكر الصيفي خريجي الأزهر

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

بعد ظهورها على شواطئ الغردقة.. ما لا تعرفه عن سمكة شيطان البحر

وزير الزراعة ينعى الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال