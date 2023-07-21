مجلة نور تكرم المشاركين فى ختام معسكرها الصيفى الأول

اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الأول لها، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 30 طفلًا من أعمار مختلفة.

وشهد قيادات مجلة نور للأطفال الحفل الختامي، وسلموا شهادات ختام المعسكر للمشاركين، وأكدوا على ضرورة الاستفادة مما تعلموا خلال فترة المعسكر وأهمية التعلم المستمر وتحصيل العلم ليكونوا خير ممثلين لوطنهم في شتى المجالات المختلفة، وأجرت المجلة حوارات مفتوحة مع المشاركين؛ حيث قدم عدد من المشاركين فقرات فنية.

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلًا عن ورش العلوم الرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور، فضلًا عن فقرات ألعاب الذكاء والتفكير.