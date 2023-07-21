إزالة 219 حالة تعدٍ على أراضى أملاك دولة بمحافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 219 حالة تعد على أراضٍ أملاك دولة وأراضٍ زراعية واسترداد 8754 مترًا مربعًا و371 فدانًا، منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 للإزالات وحتى اليوم، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور وأشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف المحافظ أنه تمت إزالة 119 حالة تعد على أراضٍ أملاك دولة مبانٍ بمساحة 8574 مترًا مربعًا، و51 حالة تعد على أراضي أملاك دولة زراعة على مساحة 371 فدانًا و21 قيراطًا و9 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 49 حالة تعد على أراضٍ زراعية خاصة مبانٍ بمساحة 15350 مترًا مربعًا، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز ونوابهم وفي وجود قوة أمنية وبمعدات الوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس إزالة 12 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز الغنايم على مساحة 234 مترًا مربعًا مباني و21 قيراطًا و12 سهم زراعة، وذلك بمشاركة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونوابه وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة، للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.