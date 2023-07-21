"ثقافتنا في إجازتنا".. فعاليات قصور الثقافة تجوب محافظات الجمهورية في إجازة الصيف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، تقديم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، بالمواقع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وأطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية، مبادرة صيفية بعنوان «ثقافتنا في إجازتنا»، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية، للجمهور خلال الإجازة الصيفية.

- ورش فنية للأطفال

وشهدت الفترة الماضية إقامة ورش فنية في إطار المبادرة، شارك بها أطفال المدارس، جاء في مقدمتها رسم العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد، فيما تسابق عدد منهن في تشكيل مجسمات ونماذج مصغرة باستخدام الطين الصلصال.

وقدم فرع ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات لرواد مواقعه، ففي نادي الأسرة الاجتماعي ببورفؤاد أقيمت مناقشة مع الأطفال عن "غرس قيم ومعاني الهجرة النبوية"، والتي نظمها بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد، وتناولت معاني النجاح فى الهجرة المبنية علي التخطيط والإعداد والتوكل على الله والاعتصام به، أعقبها ورشة رسم وتلوين عن الهجرة النبوية باستخدام الألوان الخشب و"الفلومستر".

في السياق نفسه عقدت مكتبة طفل بيت ثقافة بورفؤاد بجمعية حق أولادنا لذوي الهمم مناقشة عن "هجرة الرسول من مكة الى المدينة" تحدثت بها منة الله نصر عن معجزات الهجرة ودور بعض الصحابة بها، بجانب ورشة تلوين تعبر عن الهجرة أعدتها حنان عبد الحافظ.

- ورشة لـ "تعليم مبادئ الرسم والبورتريه" في ثقافة المنوفية

وشهد فرع ثقافة المنوفية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لرواد المواقع، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم، ورشة "تعليم مبادئ الرسم.. بورتريه" للفنانة التشكيلية حسناء نوية، وتضمنت الورشة شرحا كاملا لمبادئ الرسم في فن البورتريه حيث تمت المراجعة على رسم عنصر العين مع مراعاة الاحتفاظ بمواطن التظليل والضوء.

كما نظم قصر ثقافة شبين الكوم ورشة فنون تشكيلية بعنوان "طبيعة صامتة" تنفيذ الفنانة أميرة حما أخصائي الفنون التشكيلية بالموقع، واستمر التدريب على أكثر من مجسم للعمل مع اختلاف طبيعة ونوعية الخامة المصورة في محاولة لإجادة الأشكال المرسومة كافة وكيفية إخراجها في شكل عمل فني متقن، وأثبت المتدربون استجابتهم يوما بعد يوم للوصول بهم إلى الإجادة بشكل حرفي.

وفي سياق آخر وضمن فعاليات الفرع التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، عقد بيت ثقافة دنشواي محاضرة بعنوان "قناة السويس والدخل القومي فى مصر" ألقتها نهى زيدان أخصائي ثقافي، أوضحت بها أن قناة السويس الجديدة تم إنشاؤها موازية لقناة السويس لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن المارة.