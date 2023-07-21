بيراميدز يجهز عبدالله السعيد ورمضان صبحى لمواجهة الأهلى (خاص)

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لنادي بيراميدز، عن موقف الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي من اللحاق بمواجهة الأهلي، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل.

بيراميدز يكشف لـ«الدستور» موقف عبدالله ورمضان من مواجهة الأهلى

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عبدالله السعيد، كان يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية".

وأضاف: "قائد الفريق أصبح جاهزا تماما للمشاركة مع الفريق حاليا بعد تماثله للشفاء، حيث بدأ يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي".

تجدر الإشارة إلى أن قائد بيراميدز قد تعرض للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس مصر نسخة 2021/2022، في شهر أبريل الماضي، والتي توج المارد الأحمر من خلالها باللقب، بهدفين.

وأكمل المصدر: "الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري يبذل محاولات مكثفة لتجهيز رمضان صبحي، من أجل اللحاق بالمباراة".

وواصل: "اللاعب يستجيب بشكل طبيعي للبرنامج التأهيلي الخاصة به، سيتم عمل اختبار طبي له لحسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالمشاركة أو الاستبعاد".

وكان رمضان صبحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة، خلال مواجهة فريقه السماوي أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت يوم 5 مايو الماضي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين للدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2/1.

واختتم المصدر: "عبدالله السعيد جاهز للمشاركة مع الفريق، تبقى مسالة تواجده في قائمة المباراة من عدمه تخضع لرؤية باتشيكو المدير الفني".

موعد مباراة بيراميدز والأهلى ضمن مؤجلات الدورى

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الأهلي، يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين للدورى.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، جمعها من 21 فوزا و7 تعادلات و5 هزائم.

كان بيراميدز قد حوّل تأخره بهدف نظيف أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية والأخيرة، لريمونتادا مثيرة برباعية مقابل هدفين.