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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصور الثقافة تحتفل بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو في أسوان

الاحتفال
الاحتفال

نظم فرع ثقافة أسوان، احتفالًا فنيًا بحديقة الشيراتون، ​ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من أهالي محافظة أسوان.

تضمن الاحتفال ورشة فنية للأطفال "بوستر عن ثورة ٢٣ يوليو" للمدربات فاطمة علواني، منى أحمد يونس، باستخدام ورق الكانسون والألوان المائية والخشب والشمع.

كما قدّمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى، وسحر أمير، مجموعة من الأغاني منها: "الله أكبر، يا دنيا سمعاني، يا صحبجية، يا سلام على حبى وحبك، طالعة في دماغي، خفيف الروح، زي ما هي حبها ياخفيف الروح، بتغني لمين يا حمام، سألوني الناس عنك يا حبيبي، صدقني يا صاحبي".

كما قدّمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامي أبازيد مجموعة من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور النوبى والأسواني منها: "الكف، التاتا، النجراشاد، الاراجيد"، بالإضافة إلى فقرات غنائية للفنان حمادة حربي.

نظّم الاحتفال بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي ضمن برنامج متنوع لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات احتفالًا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

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إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالات أهالى محافظة أسوان 23 يوليو الشيراتون فرع ثقافة أسوان فرقة أسوان للفنون الشعبية

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