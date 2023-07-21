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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالعطلة الصيفية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

سلّطت مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، نسرين فؤاد، الضوء على إقبال الجماهير على شواطئ الإسكندرية بسبب الإجازة الممتدة حتى يوم الأحد، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، مؤكدة أن هناك استعدادات لاستقبال الآلاف من الزوّار.

وتابعت، خلال إفادة على الهواء، أن الإسكندرية تتمتع بـ64 شاطئًا من الشواطئ المعروفة ذات المعايير المختلفة، فهناك شاطئ مجاني، وعام، وسياحي، ومتميز مناسب لجميع الطبقات الاجتماعية، كما تم تجهيز شواطئ خاصة بذوي الهمم من خلال وضع حواجز لهم.

وأضافت أن سعر التذكرة العامة تبلغ 5 جنيهات، وتصل حتى 25 جنيهًا بالشواطئ الخاصة، وهناك شاطئ المندرة المجاني، وتعتبر الإسكندرية من أرخص الوجهات السياحية ذات الخدمات السياحية المعروفة التي تتمتع بالمقومات السياحية الدينية والتراثية المختلفة.

64 شاطئ 5 جنيهات استعدادات إقبال ا كبير ا الخدمات السياحية الشواطئ الخاصة

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