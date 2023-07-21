حقيقة كتابة أحمد السقا كلمات أغنية لـ محمد نور

تفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع أحد المنشورات القديمة والتي مر عليها عامان، على مواقع التواصل الاجتماعي حول كلمات أغنية كتبها الفنان أحمد السقا، للفنان محمد نور.

Capture

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات الأغنية مشيرين إلى عنف الكلمات وربطوها بالقوة التي يتسم بها الفنان أحمد السقا نظرا لكونه نجم أكشن شهير، متجاهلين تكرار نفس "الترند" وكأن السوشيال ميديا مثلث برمودا يبتلع ذكرياتها.

وعلقت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلمات الأغنية مرددة: " صباح الخير..المرة دى أنا اتكلم وانتى هتسمعى.. مش كل مرة اجيب اكل وتاكلى وترجعى.. كفاية بقى محن واوعى تكونى فاكرة انك كده بتتدلعى.. لا، فوقى واصحى وبلاش تدمعى.. هاتى فلوس الاكلة وان شالله تولعى".

1

فيما علق أحد رواد “السوشيال ميديا" حول الموضوع كاتبا: "مرة أيام الجامعة جالى ولد وماسك أجندة مليانة كلمات بنفس النسق والأسلوب والمستوى بتاع الاستاذ احمد السقا ده كده.. وعايزنى أقوله رأيي.. والواد كان ما شاء الله هجمة وعنده عضلات فى كل حتة .. فطبعا طبعا قولتله (تحفة ما شاء الله.. احسنت)".

2

تعاون أحمد السقا ومحمد نور الفني

وكان الفنان محمد نور صرح لبرنامج “ET بالعربي” منذ عامين بإصدار أغنيته الجديدة والتي كتبها له الفنان أحمد السقا قائلا: "في غنوة تانية بنعملها أنا وأحمد السقا، لحني وكلامه، وهو فنان قوي".

وغنى محمد نور جزءا من الأغنية تقول كلماتها:

"المرة دي أنا حتكلم وإنت حتسمعي

أنا مطلبتش منك إنك ترجعي

جيتي زي كل مرة

بكيتي زي كل مرة

وكل مرة جاية من غير ما تتكلمي ولا حتى تسمعي

أنا مطلبتش منك إنك ترجعي"

وخلال تواجده في الاستوديو مع الموزع الموسيقي إسلام ساسو لتسجيل أغنية "سداح مداح"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، تحدث محمد نور عن ألبومه الغنائي الجديد قائلا: "في 8 أغاني، كل شهر ننزل غنوة وبعد كده كل أسبوعين. سداح مداح تاخد شهر، وبعد كده كل أسبوعين لحد رمضان."

يذكر أن محمد نور غنى من كلمات أحمد السقا أغنية "مالك يا ترى"، التي صدرت في يوليو 2020، وغنى من كلمات وألحان عزيز الشافعي أغنية "جاني في ملعبي"، التي صدرت في أغسطس 2020.