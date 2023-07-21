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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل المباراة النهائية.. ماذا قدم المصرى وسيراميكا كليوباترا فى بطولة كأس الرابطة؟

المصري وسيراميكا
المصري وسيراميكا يلتقيان غدا في نهائي كأس الرابطة

يُسدل الستار غدا على النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة النهائية بين المصري وسيراميكا كليوباترا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المفارقات الغريبة أن سيراميكا كليوباترا تأهل للمباراة النهائية دون أن يحقق أى انتصار،  وفاز في كل مبارياته بركلات الترجيح وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما لعب المصري مباراتين فقط فاز في الأولى على الإسماعيلي بهدفين نظيفين وعلى فيوتشر بركلات الترجيح وتأهل للنهائي دون أن تهتز شباكه. 

- مشوار المصرى فى البطولة

المصري بدأ مشواره في البطولة من الدور ربع النهائي بعد اعتذار الأهلي عن مواجهته في دور الـ 16 وفاز الفريق البورسعيدي على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، سجلهما رجب عمران وعبده يحيى في الدقيقتين 8 و73 في المباراة التي أدارها الحكم خالد الغندور .

في الدور نصف النهائي، فاز المصري على فيوتشر حامل اللقب 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم  محمد الحنفي بالتعادل دون أهداف.

في المقابل، بدأ سيراميكا كليوباترا مشواره في البطولة من دور الـ16 وفاز على سموحة بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محجوب بالتعادل 1-1 وتقدم سيراميكا  كليوباترا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة وتعادل بركات حجاج لسموحة في الدقيقة 15.

في ربع النهائي فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محمد بالتعادل 2-2 وتقدم إسلام جابر للبنك الأهلي في الدقيقة 20 ورد سيراميكا كليوباترا بهدفين سجلهما محمد إبراهيم وصلاح محسن في الدقيقتين 44 و45 وأدرك البنك الأهلي التعادل عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 70 وشهدت المباراة طرد سعيدو سيمبوري مدافع البنك الأهلي في الدقيقة 40.

في الدور نصف النهائي فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم وائل فرحان بالتعادل دون أهداف.

كأس رابطة الأندية المحترفة المصرى سيراميكا كليوباترا رجب عمران محمد ابراهيم

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