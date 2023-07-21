مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار شمال أسوان

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية العدوة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا، يفيد بلفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لحادث دهس قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية العدوة التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وبانتقال رجال المباحث لمعاينة الجثة فى مكان الحادث تبين أنها لشخص يدعى عمر بدري محمد أحمد، يقيم بقرية العدوة، ويعمل مشرفًا زراعيًا.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال توجهه إلى الزراعات الخاصة به واقترابه من شريط السكة الحديد بنفس قريته تعرض لحادث تصادم قطار، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة ووفاته مباشرة، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وتم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.