ضبط ديلر بحشيش وأسلحة وذخيرة فى المطرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار، بمنطقة المطرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.