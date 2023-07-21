وكيل "صحة مطروح" يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى مارينا المركزى

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، بالمرور المفاجئ على مستشفى مارينا المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوى متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

وتابع وكيل صحة مطروح مستوى النظافة بغرف الكشف بالاستقبال، مشددًا على مسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى، مؤكدا ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنًا مع رفع حالة الطوارئ، واستقبال المحافظة لأكثر من 4 ملايين مواطن خلال فترة الإجازات.

كما تفقد قسم الغسيل الكلوى بمستشفى مارينا المركزي، متابعًا أعمال التشغيل التجريبي تمهيدًا لافتتاح القسم والذي يعمل بطاقة استيعابية ماكينتي غسيل كلوى.

وأشاد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، بالعاملين على أعمال الغرفة المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح، مثمناً جهودهم فى التنسيق بين المستشفيات، وتقديم خدمة طبية أفضل لأهالى وزائرى مطروح.

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