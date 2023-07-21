وجهة الكبار.. صفقات تنتظر الحسم فى الدورى السعودى

أصبح الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين"، وجهة كبار النجوم العالميين، وذلك في ظل سعي المملكة العربية السعودية لجذب أنظار العالم، في شتى المجالات.

البداية كانت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أفضل لاعب في العالم لـ 5 مرات، والذي انتقل إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، في صفقة انتقال حر، ليعقبه حامل الكرة الذهبية الفرنسية كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبيرتو فيرمينو، كاليدو كوليبالي، روبين نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، والبقية تأتيت.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، أتمت الفرق السعودية عدة صفقات هامة، وباتوا قريبين من إتمام عدد من الصفقات التي لن تقل أهمية عن سابقيها، وفي هذا التقرير، نستعرض صفقات قاربت على الحسم في الدوري السعودي.

– رياض محرز إلى أهلي جدة

بات الإعلان عن انتقال الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الأهلي السعودي قريبًا للغاية، حيث توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بخصوص اللاعب.

واجتاز محرز الفحوصات الطبية، حيث سيغادر مانشستر سيتي مقابل مبلغ يقارب من الـ 35 مليون يورو.

– جوردان هندرسون إلى الاتفاق

توصل نادي الاتفاق لاتفاق نهائي مع ليفربول، للتعاقد مع جوردان هندرسون قائد الفريق، حيث بات الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيكًا.

وتواصل ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق الجديد، مع هندرسون، وأقنعه بالانضمام للفريق، إضافة للراتب الضخم الذي سيتحصل عليه.

– فابينيو إلى اتحاد جدة

اقترب البرازيلي فابينيو متوسط ميدان ليفربول، من الانتقال إلى الاتحاد السعودي، بعدما توصل لاتفاق مع فريق رفاق أحمد حجازي.

ويتناقش ليفربول مع الاتحاد بخصوص قيمة الصفقة، حيث يطالبون بالحصول على مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن فابينيو.

– مالكوم إلى الهلال

بات البرازيلي مالكوم جناح زينيت سان بطرسبرج الروسي، ولاعب برشلونة السابق، من الانتقال إلى الهلال السعودي.

الهلال توصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية.

– ألان سان ماكسيمين إلى أهلي جدة

وافق الفرنسي ألان سان ماكسيمين جناح نيواكسل يونايتد، على الانتقال إلى الأهلي السعودي.

وبات الأهلي قريبًا من التوصل لاتفاق مع نيوكاسل بخصوص قيمة شراء اللاعب.

– أليكس تيليس إلى النصر

توصل النصر لاتفاق مع أليكس تيليس وناديه مانشستر يونايتد، بخصوص التعاقد مع اللاعب.

النصر يقوم بتأخير توقيع الأوراق بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، لكن من المتوقع إنهاء الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.