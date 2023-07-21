"التضامن الاجتماعى": دعمنا 480 ألف متسرب من التعليم ضمن أسر "تكافل وكرامة"

كشف الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم، عن تفاصيل نجاح مراكز التعليم المجتمعي للأسر الأولى بالرعاية بقرى “حياة كريمة”، لا سيما المتسربين من التعليم.

وأضاف حمزة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 4.8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" سواء قُبلوا أو رُفضوا أو مازالوا تحت الفحص".

وتابع: "هذه القاعدة تعني أننا لدينا بيانات 18 مليون شخص وهو ما يتيح لنا في الوزارة اتخاذ القرار المناسب على الأرض"، موضحًا أنه من ضمن الواقع الذي يتم رفعه لبحث الأسر هو الواقع التعليمي، ووزارة التضامن هي الكيان الحكومي الوحيد الذي يصل إلى مستوى القرية، من خلال الوحدات الاجتماعية، بينما كل جهاز إداري للدولة يقف عند مستوى المركز الإداري".

وأكد الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم: "لدينا 672 ألف طالب من أبناء أسر تكافل وكرامة في الشريحة العمرية من 6 لـ 14 سنة، وهم المتسربون من التعليم، ودعمنا منهم 480 ألف طالب، أي أننا تجاوزنا 80% من المستهدف".