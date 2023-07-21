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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الثامنة من زمن العنصرة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول الجمعة الثامن من زمن العنصرة، والقت الكنيسة عظة احتفالية بهذه المناسبة.

وقالت الكنيسة في عظتها: "ساحة الصّراع بين الله والشيطان هي النفس البشريّة، في كّل لحظة من الحياة. لذا، من الضروريّ أن تَمنَحَ النفس حريّة الحركة للربّ كي يقوّيها من النواحي كلّها وبكافّة أنواع الأسلحة. 

هكذا، يمكن لنوره أن ينوّرها كي تقاتل ظلمات الخطيئة بطريقة أفضل. فبعد أن تلبسَ النّفس الرّب يسوع المسيح وحقيقته وعدالته، وبعد أن تصبحَ محميّة بدرع الإيمان وبكلام الله، ستتمكّن النفس من الانتصار على أعدائها، مهما كانوا أقوياء لكن، لكي تتمكّن النفس من لبس المسيح، يجب أن تُميتَ ذاتها أوّلاً.

الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

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