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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للبقاء مدى الحياة.. باريس سان جيرمان يغرى كيليان مبابى بـ"عرض خرافى"

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن عرض قياسي قدمه باريس سان جيرمان الفرنسي، للاعبه كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2024، بعد أن رفض تفعيل خيار تمديد العقد لمدة موسم إضافي.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضًا خرافيًا لـ مبابي، بعقد جديد مدته 10 سنوات، بقيمة 1 مليار يورو كراتب.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان يعمل على ربط مبابي بالنادي حتى سن 34، حيث يعمل على صفقة لـ"مدى الحياة"، كما أنه سيكون العقد الرياضي الأكثر ربحًا في التاريخ.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض باريس سان جيرمان جاء بعد موافقة أمير دولة قطر، لكن مبابي ما زال ليس مدفوعًا بالمال، ويحلم باللعب لـ ريال مدريد، حيث يرغب بالفوز بكل الألقاب المحتملة.

ويخطط مبابي لاستكمال عقده مع باريس سان جيرمان والرحيل مجانًا في الصيف المقبل، الأمر الذي يرفضه النادي المملوك لدولة قطر، حيث يرغبون إما في بيعه في الصيف الحالي، أو تجديد عقده.

يُذكر أن مبابي هو الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، بتسجيله 212 هدفًا في 260 مباراة، إضافة لصناعة 98 آخرين.

وتُوج مبابي مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018، كما قادهم للتأهل لنهائي مونديال 2022 بقطر، قبل الخسارة أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.

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للبقاء مدى الحياة.. باريس سان جيرمان يغرى كيليان مبابى بـ"عرض خرافى"

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