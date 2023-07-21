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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: إنجاز 19% من قناطر ديروط الجديدة لتحسين ري 1.60 مليون فدان

قناطر ديروط
قناطر ديروط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ١٩%، وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف.. فإنه جار العمل فى تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية.. فإنه جار أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء، كما تم البدء في تنفيذ للجسات التأكيدية.

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية.. فقد تم صب بلاطة الكوبرى، وجار الردم حول القنطرة كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة إحدي الشركات المحلية، ويجرى التجهيز لتركيب بوابات القنطرة، وجار عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية.

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبوجبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لعمل كوبري علوي.

اختبارات الانتهاء من تنفيذ البرنامج الزمني الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الشركات المحلية الموارد المائية والري قناطر ديروط الجديدة قناطر ديروط مجموعة قناطر ديروط الجديدة مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

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