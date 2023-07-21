"الشباب والرياضة" تصدر بيانا حول أزمة اختناق سباحين أكاديمية "ويف" بالإسكندرية

أصدرت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بيانًا بشأن أزمة اختناق عدد من السباحين بإحدى الأكاديميات الخاصة "ويف".

وأوضحت خلال البيان، أنه إيماءً لما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول الأخداث التي تمت داخل أكاديمية ويف للسباحة، أن الأكاديمية لا تخضع لوزارة الشباب والرياضة، أو مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه صدر بالفعل ترخيص سابق للأكاديمية الكائنة ب179 شارع طيبة سبورتنج، من وزارة الشباب والرياضة وانتهى العمل به من تاريخ 7سبتمبر 2022، ولم يجدد من زيارة الشباب والرياضة مرة أخرى لعدم مطابقة مياه حمام السباحة للمواصفات البيئية الصحية، وأيضًا اشتراطات الحماية المدنية، وكذا اشتراطات وزارة الشباب والرياضة.

وتابع البيان أنه فور وقوع الحادث، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة للوقوف على مجريات الواقعة وتباعيتها، وأيضًا بناءً على تعليمات محافظ الإسكندرية، أمر بتشكيل لجنة مكونة من المحافظة وحي شرق، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لبحث الحادثة ومعرفة أسباب الاختناق، وأخذ عينات من مياه حمام السباحة للفحص كميائيًا، من نسب الغازات المتواجدة، وقياس درجة القلوية، وجميع الفحوصات اللازمة.

وطمأنت المديرية مواطني الإسكندرية، بخروج كافة اللاعبين من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة لهم، وهم جميعًا بحالة جيدة، وتهيب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مواطني الإسكندرية بالحذر وتوخي الحيطة، والتأكد من وجود ترخيص للمنشأة الخاصة قبل التعامل معها حفاظًا على أرواحكم وحقوقكم.

وكان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حالات اختناق داخل نادٍ في منطقة سبورتنج، دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة عدد 6 سيارات إسعاف.

وتم ارتفاع عدد المصابين لـ56حالة، وقررت النيابة العامة إغلاق النادي وتعيين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسئولين والقائمين على حمام السباحة، واستجواب المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الأميري الجامعي؛ للوقوف على طبيعة الإصابات.