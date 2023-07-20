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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سياح من جنسيات مختلفة.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا

إصابة 9 أشخاص
إصابة 9 أشخاص

أصيب 9 أشخاص من جنسيات أجنبية بينهم مصري، مساء الخميس، جراء انقلاب سيارة جيب سفاري بطريق «سفاجا - الغردقة» وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة سفاري تقل على متنها  9 أشخاص بينهم 4 سياح ألمان الجنسية، وسائح روسي، وآخر من سلوفاكيا واثنان آخران من رومانيا ومواطن مصري.

على الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن المصابين حالتهم مستقرة وأن الإصابات جاءت ما بين كسور وسحجات وجارِ إسعاف المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

اصابة 9 أشخاص اسعاف البحر الأحمر الغردقة جنسيات أجنبية سيارة جيب مرفق إسعاف البحر الأحمر مدينة الغردقة مستشفي سفاجا

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