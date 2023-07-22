أكواد الحرارة تشعل العالم.. كيف تتجنب أمراض "الطقس الحار"؟

يشهد العالم ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة التي تجاوزت 41 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات عالمية من موجات الحرارة الشديد لاسيما على كبار السن.

وفي مصر، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة وموجات شديدة الرطوبة منذ نهاية الأسبوع الماضي ولا تزال هذه الأجواء تستمر حتى الآن.

وحذرت غانم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة لا سيما بعد ارتفاع أكثر من المعدلات الطبيعية من درجتين إلى ثلاث درجات، فيما ستستمر موجة الطقس الحار حتى الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تعليمات صحية لتجنب الإصابة بأمراض الموجات الحارة: يجب الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، في الأجواء التي تشهد ارتفاع درجة الحرارة خلال فترات النهار.

في حال ارتفاع درجة الحرارة، يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

لابد من ارتداء غطاء للرأس أو شمسية، أثناء التعرض لـ درجة الحرارة المرتفعة.

واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إنه على المواطنين وخاصةً كبار السن اتباع التعليمات الصحية لتجنب درجات الحرارة المرتفعة، وضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار وأثناء ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد بدران لـ"الدستور" أهمية شرب الماه بكميات وبكثرة طوال اليوم فضلا عن تناول السوائل، مشيرًا الى اهمية ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون والابتعاد عن الألوان الداكنة في درجة الحرارة العالية.

موجات حر قاسية في أوروبا

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة في أوروبا قد تستمر حتى أغسطس، وأن درجات الحرارة القصوى التي تجتاح العالم هي الوضع الطبيعي الجديد في عالم يزداد دفئا بسبب تغير المناخ.

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع الحرارة في معظم أنحاء جنوب أوروبا، بعد عدة أيام من درجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية، فيما يخضع أكثر من 80 مليون شخص في الولايات الغربية والجنوبية للولايات المتحدة لتحذيرات من موجة حر قاسية وواسعة النطاق.

أكواد الحرارة في إيطاليا

وفي أيطاليا وتحديدا جزية صقلية شهدت ارتفاع درجات الحرارة، حيث طلبت وزارة الصحة الإيطالية من غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تفعيل ما يسمى بـ"أكواد الحرارة"، وهي اتخاذ التدابير الصحية واستعداد الطواقم الطبية بمعالجة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض الناجمة عن الحرارة.

وشهد القطاع الصحي تكدس كبير وزيادة بنسبة 20 % في عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بأعراض مرتبطة بالحرارة، مثل الجفاف والإرهاق وضربة الشمس والارتباك، بحسب ما قالته وزارة الصحة في ايطاليا.

حرائق اليونان

وفي اليونان شهدت اندلاع حرائق إثر موجات الحرارة القاسية، حيث شبت حرائق في غابة بمنطقة ديرفينوشوريا الموجودة على بعد 30 كيلو متر شمال أثينا، وتسببت في تدمير 7 الآف فدان.

ونشب حريق آخر في شرق أثينا أجبر المواطنين على إخلاء منازل في بلدات أنافيزوس ولاجونيسي وسارونيدا الساحلية، وانطلق 230 من رجال الإطفاء بمساعدة 76 شاحنة وخمس طائرات هليكوبتر كانوا لانقاذ المنطقة من الحرائق.