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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلاح الجو الأوكرانى يدمر 5 صواريخ كروز روسى من أصل 19

سلاح الجو الأوكراني
سلاح الجو الأوكراني

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، إنه دمر خمسة فقط من أصل 19 صاروخ كروز روسيا أطلق على البلاد خلال الليل حتى يوم الخميس.

يعد هذا معدل نجاح أقل بكثير مقارنة بالموجات السابقة التي استهدفت كييف وقال المسئولون الأوكرانيون، بسبب عدم إتاحة المزيد من أنظمة الدفاع المتقدمة في الجزء الجنوبي من البلاد، بحسب cnn.

وقال مراسل الشبكة الامريكية، إن المواطنين في أوديسا عانوا على مدار ثلاث ليال من القصف المكثف، وبدأ فريق CNN في سماع انفجارات في حوالي الساعة 2 صباح يوم الخميس، واستمرت الضربات شبه المستمرة 90 دقيقة على الأقل، وكان دوي أزيز الطائرات بدون طيار يتردد عبر المدينة الساحلية.

ولا يزال رجال الإطفاء يعملون في موقع إحدى الضربات، وهو مبنى إداري، كان المبنى المكون من أربعة طوابق يحترق ويدمر.

مع بدء القصف، طالب المسئولون السكان بالاحتماء، وقالوا في منشور على تيليجرام: "اذهب إلى الملاجئ الخاصة بك ولا تغادر حتى تنتهي صفارات الإنذار اعتن بنفسك وبأحبائك".

قال مسئولون أوكرانيون إن أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة غير قادرة على إسقاط صواريخ Oniks و Kh-22 الروسية بسبب سرعة تحليقها.

وقال يوري إحنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية: "ما يمكن إسقاطه هو إما نفعله بالطبع، نود أن نسقط المزيد".

سلاح الجو الأوكرانى صاروخ كروز روسي كييف المسؤولون الأوكرانيون الجزء الجنوبي أنظمة الدفاع

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