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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس|كيف طبق النبى مبدأ التعايش عندما انتقل من مكة للمدينة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الأمور التي فعلها الرسول صلّى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة بعد هجرته إليها من مكة، حيث توجد أشياء مختلفة هناك من بينها الأوس والخزرج القبيلتان المتناحرتان، واليهود والمشركون.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن النظام القبلي نظام صعب للغاية وحامي في المعاملة، مؤكدًا أن الرسول صلّى الله عليه وسلم أقرّ وثيقة لكي يتعايش هؤلاء مع بعضهم البعض في مجتمع المدينة الجديد.

 وأوضح أمين الفتوى أن هذه الوثيقة من أهم بنودها كيف يعيش المسلمون مع غيرهم ويسمون أمة واحدة  تجمع كلا من اليهودي والمسيحي والمؤمن، الجميع سواسية في الدفاع عن هذا الوطن، مشيرًا إلى أن بنود الوثيقة وصلت إلى 52 بندا. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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