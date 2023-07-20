ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العلمين أرينا جاهزة تمامًا لاستقبال تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

تامر حسني
تامر حسني

أصبحت منطقة العلمين أرينا بمنطقة العلمين الجديدة جاهزة تمامًا لاستقبال حفل نجم الجيل تامر حسني في التاسعة من مساء غدًا الجمعة كأول حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية والتي تمتد خلال الأيام القادمة لتستقبل عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

وقبل قليل أصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحا كبيرا من قبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.

وأبلغ فريق النجم تامر حسني نجم الجيل بنجاح كافة التجارب وخلال الساعات الماضية حضر مع فريق عمله بنفسه إلى أرض المسرح وتحول رفقة فريقه وعبر عن سعادته الكبيرة بالطفرة التي حققتها الجهة المنظمة للحفل في التجهيزات والترتيبات اللازمة للحفل.

ومن المقرر أن يقدم النجم تامر حسني مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه هرمون السعادة بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وعدد كبير من أغنياته التي طرحها وحقق بها شهرة عالية.

وشهد موقع تذكرتي إقبالًا جماهيرياً كبيرًا على شراء تذاكر حفل النجم تامر حسني وقبل ساعات من الحفل كانت التذاكر في طريقها الكامل للنفاد بشكل كبير حيث تم تقسيمها لعدة فئات تناسب جميع الشرائح.

ومن المقرر أن تفتح البوابات لدخول الجمهور من الرابعة من مساء غدًا الجمعة حيث تمت مراجعة كافة البوابات التي وصل عددها إلى 4 بوابات لدخول الجمهور بكل سلاسة لمنع وجود تكدس أو زحام من قبل الجمهور ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة حفل تامر حسني مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين تامر

الأكثر قراءة

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

الرئيس السيسى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق