العلمين أرينا جاهزة تمامًا لاستقبال تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

أصبحت منطقة العلمين أرينا بمنطقة العلمين الجديدة جاهزة تمامًا لاستقبال حفل نجم الجيل تامر حسني في التاسعة من مساء غدًا الجمعة كأول حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية والتي تمتد خلال الأيام القادمة لتستقبل عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

وقبل قليل أصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحا كبيرا من قبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.

وأبلغ فريق النجم تامر حسني نجم الجيل بنجاح كافة التجارب وخلال الساعات الماضية حضر مع فريق عمله بنفسه إلى أرض المسرح وتحول رفقة فريقه وعبر عن سعادته الكبيرة بالطفرة التي حققتها الجهة المنظمة للحفل في التجهيزات والترتيبات اللازمة للحفل.

ومن المقرر أن يقدم النجم تامر حسني مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه هرمون السعادة بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وعدد كبير من أغنياته التي طرحها وحقق بها شهرة عالية.

وشهد موقع تذكرتي إقبالًا جماهيرياً كبيرًا على شراء تذاكر حفل النجم تامر حسني وقبل ساعات من الحفل كانت التذاكر في طريقها الكامل للنفاد بشكل كبير حيث تم تقسيمها لعدة فئات تناسب جميع الشرائح.

ومن المقرر أن تفتح البوابات لدخول الجمهور من الرابعة من مساء غدًا الجمعة حيث تمت مراجعة كافة البوابات التي وصل عددها إلى 4 بوابات لدخول الجمهور بكل سلاسة لمنع وجود تكدس أو زحام من قبل الجمهور ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.