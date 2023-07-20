ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محاضرات في السيناريو والإخراج بدورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

قصر ثقافة السينما
قصر ثقافة السينما

عقد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، عدة محاضرات ضمن دورة الدراسات السينمائية الحرة، والتي تتضمن محاضرات في فنون السينما منها السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور، بالإضافة لندوات ثقافية ولقاءات نقدية.

بدأت أولى المحاضرات فى مجال "السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد، تناول بها شرح أنواع الفنون بشكل عام وماهيتها، حيث أوصى بتعليمها في مجموعات لتكثيف درجة الاستفادة ورفع كفاءة الدارسين بتوصيل المعلومة والخبرات لمريديها ومن يرغبون ذلك، مؤكدًا أنه كلما قل العدد كلما تحققت الاستفادة، كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها التي تؤثر على رأى الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح، موضحا أن الهدف من تقديم الفن بأنه انعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضروري مشاهدة تاريخه الفني والسينمائي لتحديد مداها الزمني.

كما عقدت محاضرة "الإخراج السينمائي" للمخرج السينمائي أشرف فايق، الذي تحدث عن ضرورة انعقاد جلسات عمل بين كل من المخرج مع المنتج والسيناريست لبحث ملاحظات فريق العمل على السيناريو قبل بدء العمل في التصوير، مؤكدا أن السيناريست شريك المخرج في مسؤولية نجاح الفيلم وتوصيل رساله المؤلف من خلال مشاهد العمل السينمائي.

أكد فايق على ضرورة أن يتمتع المخرج بإجادة فنون السينما كافة، مثل التصوير أو الديكور السيناريو، حتى يتمكن من توظيف العناصر كافة بشكل إيجابى يخدم نجاح العمل السينمائي، وذكر السمات الواجب توافرها في أماكن تصوير المناسبة للتصوير لتجنب تسجيل الدوبلاج.

تأتي الفعاليات ضمن النشاط السينمائي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنظم الدورة بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتقام الدورة بالقصر خلال يوليو الحالي وتستمر على مدار شهر أغسطس المقبل.

قصر ثقافة السينما فنون السينما ندوات ثقافية دورة الدراسات السينمائية الحرة محاضرة الإخراج السينمائي

الأكثر قراءة

"بحة في ميت عقبة".. انقطاع الكهرباء عن مؤتمر مرتضى منصور

فنان شهير يفترش الشارع.. و"رضوان" يطالب التضامن بالدخل

أنيسه القرآن.. شاب يفقد السمع والنطق وحيّر الأطباء في علاجه (فيديو)

بناء الثقة.. سياسيون: العفو الرئاسى عن السجناء يهيئ المناخ لتوافق وطنى شامل يؤسس للجمهورية الجديدة

سياح من جنسيات مختلفة.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا

فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريب الفراعنة: "أشعر بالفخر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق