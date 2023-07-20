قناة الناس| محمد مهنا يكشف الأمور التى تضيع الإخلاص فى العمل (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الخالص من الأعمال هو الذى يعمل العمل لله تعالى، لا يحب أن يحمده عليه أحد، لأن الحب يقدح فى الصدق، مضيفا: "يعنى لما تعمل عمل صالح أو تساعد أحد لا تعجب بما فعلت".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، خلال برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن أعلى درجات الإخلاص هو أول أبواب الصدق، فترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منها، وليس معنى هذا إذا عملت أمر عشان خاطر فأنت مشرك، لا إذا عملت هذا جحود وليس إرضاءا لله.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.