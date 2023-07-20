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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين للمدخنين بعد ارتفاع أسعار السجائر: سجايرك مش أهم من أكلك وأولادك

تامر أمين
تامر أمين

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن ارتفاع أسعار السجائر وجشع التجار خلال الأسبوع الماضي، ناصحًا بعدم شرائها حتى وإن كانت مهمة للمدخنين ولكنها ليست أهم من الأكل والشرب ومن أولاده.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن أي مدخن سيفضل أبناءه عن السجائر، خاصة أن سعر "خرطوشة" السجائر يزيد على 600 جنيه، متابعًا  أن "اللي يغلي علينا يولع، لأن التاجر عندما يرى أن تجارته ستبور وقتها سيقول إن الله حق".

وأشار إلى أن زوجته كانت في أحد المطاعم بالساحل الشمالي وصدمت عندما وجدت أن قيمة طبق الفراخ يصل إلى 700 جنيه، متسائلًا: "ماهو دخل الدولار في ذلك، ولما يعامل الكل معاملة السياح بالساحل الشمالي".

ثقافة مقاطعة البضائع

وتابع أن الغرب لديه ثقافة مقاطعة البضائع الغالية حتى لو معهم أموال، وذلك لجبر البائع على خفض الأسعار، مؤكدًا أن الغرب لديه فكرة المقاطعة الشعبية، ولكننا نعتقدها نوع من "القنعرة" حتى لا يقول البائع على الشخص غلبان.

تامر أمين ارتفاع اسعار السجائر الأكل أولاده التاجر ثقافة مقاطعة البضائع

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