قناة الناس| “رزقى اليوم بيوم هل يفرض على زكاة؟”.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى "ناصر"، فاده: “أنا فلاح ورزق اليوم بيوم، فهل علي زكاة؟”.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"،: "ده رزق يوم بيوم، والله الواحد بيتعجب من الناس الجميلة، بيقول على زكاة دى شوفى مفيش عنده مال وعاوز يخرج زكاة، ربنا أكرمك إن رزقك يوم بيوم، مفيش عليك زكاة لكن عليك صدقة تخرجها حتى لو رغيف عيش".

واستكمل: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيأكل يوم ويجوع أيام، شوف حبيب الله علشان يعلمنا، كان بيقعد بالأشهر لا تقاد النار فى بيته، شوف ده حبيب ربنا لو قال عاوز أحد ذهب هيكون ذهب".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.