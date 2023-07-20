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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "صناعة النواب": 23 يوليو حققت إنجازات عظيمة للشعب المصري

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

هنأ النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23  يوليو المجيدة.

وأكد رئيس "صناعة النواب" أنها ثورة حققت إنجازات عظيمة، لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال والاستعمار، وانتقلت بالبلاد من الملكية للجمهورية.

وقال رئيس صناعة البرلمان: الاحتفال بثورة يوليو بعد أيام من ثورة 30 يونيو 2013 لتكونا بمثابة تحركات وثورات خالدة في تاريخ البلاد من أجل إحداث التغيير.

وأشاد “محمود” في تصريحات له،  بالدور الوطني المشهود الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في ثورتي 23 يوليو و30 يونيو 2013، دعما لإرادة  الشعب في التغيير.

وتابع: القوات المسلحة الباسلة أثبتت عبر ثورتي 23 يوليو و30 يونيو، أنها انتصرت للشعب ونبضه الحقيقي وإحساسه بالمعاناة ورغبته في التغيير.

واختتم: “مصر غنية بأبنائها الأوفياء؛ جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن، بفضل تلاحم الشعب وقواته المسلحة الباسلة”.

30 يونيو 2013 الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرية والعدالة المهندس معتز محمد محمود ٢٣ يوليو 3 يوليو

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