إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببني مزار (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجه ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية ببنى مزار قامت برصد وتنفيذ إزالة ١٤حالة تعدي بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية ، وقام يسري محمد نائب رئيس المركز وأيمن يوسف رئيس حي شرق بأزالة حالة بناء مخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بشارع الترعة .

كما تمكن أحمد بهلول مدير إدارة الازالات والاشغالات وابراهيم محمد رئيس حي غرب ومسئول الجمعية الزراعية من إزالة 7 حالات تعدي علي ارض زراعية منهم 4 حالات بحوض الجزام علي مساحة قيراط و 22سهم و 3حالات بحوض العمدة علي مساحة قيراط و18سهم وتصدى مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا لحالة تعدى فى المهد بقريه صندفا على مساحه قيراط كما تمكن فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات والتنظيم بالحسينية من إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية ، الأولى بقرية الحسينية بحوض توما الشرقي على مساحة نصف قيراط ، والثانية بقرية نزلة الدليل على مساحة نصف قيراط بحوض بحري الترعة.

وأوضح رئيس مركز بني مزار أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسؤولى التنظيم والازالات قاموا بإزالة 3 حالات على ارض زراعية الاولى سور مقام على أرض زراعية بحوض الساحل قريه صفط أبو جرج على مساحه 12سهم والثانية تكسير وإزالة أعمدة حالة تعدٍ للمرة الثانية أرض تعاون زراعي على مساحة 12سهم والثالثة فك أعمدة باب وصدفة وإزالة حوائط لحالة تعدى على أرض تعاون زراعى قرية أبو جرج على مساحه 12سهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.