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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قائمة الأطعمة الصحية والمشروبات المناسبة للترطيب فى الطقس الحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الأطعمة الصحية والمشروبات المناسبة للترطيب في الطقس الحار أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والبقاء منتعشًا ونشطًا خلال فصل الصيف والأيام الحارة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه الأطعمة دورًا مهمًا في تحسين وظائف الجسم ومنع الجفاف والإصابة بالضربات الشمسية. 

من خلال قائمة الأطعمة والمشروبات التالية، ستتمكن من اختيار الخيارات الصحية التي تساعدك على الترطيب في الطقس الحار، وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع "cnet".

الماء:

يعتبر الماء أهم المشروبات للترطيب في أي وقت، وخاصة في الأيام الحارة، لذا ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء في اليوم، وزيادة كمية الاستهلاك عند ارتفاع درجات الحرارة والنشاط البدني.

العصائر الطبيعية:

تُعتبر العصائر الطبيعية من أفضل الخيارات لتحقيق الترطيب في فصل الصيف، تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وتساعد في إعادة تعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة العالية، يجب تجنب تناول العصائر المحلاة صناعيًا أو التي تحتوي على السكر المضاف.

الفواكه:

تحتوي العديد من الفواكه على نسب عالية من الماء والألياف، مما يساعد على الترطيب ومنع فقدان السوائل في الجسم، بعض الفواكه المفيدة تشمل البطيخ، والبابايا، والبرتقال، والأناناس، والكرز، والفراولة.

الخضروات:

تحتوي الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ والكزبرة على نسبة عالية من الماء والعناصر الغذائية المهمة، كما تساعد في إضافة الرطوبة للجسم وتحقيق الترطيب في الطقس الحار.

الزبادي واللبن:

تعتبر الزبادي ومشتقات الألبان المنتجات الغذائية الغنية بالسوائل والبروبيوتيك، والتي تُعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث يمكن تناول الزبادي واللبن كوجبة خفيفة أو مكونًا في العصائر الطبيعية.

الشوربات والحساء:

تعتبر الشوربات والحساء من الخيارات المثالية لترطيب الجسم وإعادة توازن السوائل، حيث يمكن تحضير الشوربات الخفيفة مثل شوربة الطماطم أو الحساء الخضراوات.

المشروبات المثلجة:

يمكن تناول الثلج والمشروبات المبردة مثل العصائر والمثلجات لتحقيق الترطيب في الأيام الحارة، حيث ينصح بتجنب المشروبات الغازية السكرية والمشروبات الروحية، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.

يعد اختيار أطعمة صحية ومشروبات مناسبة في الأيام الحارة أمر مهم للحفاظ على راحة الجسم والمحافظة على الصحة العامة، لذا يجب تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والتي تحتوي على مضافات كيميائية، بدلاً من ذلك يجب التركيز على تناول الأطعمة الطازجة والمغذية التي تساعد في تحقيق الترطيب والمساهمة في صحة الجسم.

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