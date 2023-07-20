مياه أسوان: ضعف المياه عن منطقة السيل الجديد والسيل الريفى لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ضعف المياه عن منطقة السيل الجديد، والسيل الريفى، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الموافق 21-7-2023 حتى الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 22-7-2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الضعف إلى القيام بأعمال تركيب محبس بالغرفة أمام مخبز الشرطة بالسيل.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.