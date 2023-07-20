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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء: لجنة من النقل تتفقد الأراضى البديلة لتوسعات ميناء العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة استقبلت، اليوم الخميس، لجنة من وزارة النقل لتفقد الأراضي البديلة المخصصة لأهالي حي ميناء العريش البحري. 

وأضاف المحافظ في تصريحات له، أن اللجنة تشكلت من مكتب وزير النقل لتفقد الأراضي البديلة المخصصة للبناء عليها لأهالي توسعات ميناء العريش البحري، بحضور جميع مديري الخدمات للتأكيد على وصول كافة المرافق رأس التقسيم الخاص بسكان حي الميناء.

وأوضح "شوشة" أنه تم إصدار تعليمات وتوجيهات لمدير الإدارة الهندسية ورئيس مجلس مدينة العريش بسرعة اعتماد الرسم الهندسي، وذلك خلال أسبوع، مُشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على الرسم الهندسي من خلال الإدارة الهندسية مجانا، لبدء البناء في هذه الأراضي.

وسلم مجلس مدينة العريش قطع أراضٍ بديلة عن توسعات الميناء بتقسيم الريسة ما بين مدرستي أحمد شحاتة التجريبية وأحمد صفوت الابتدائية، وذلك بديلا عن أرض الميناء والبناء بنفس الترخيص السابق وذات المرافق، وشرع المواطنون فعليا بالبدء في تنفيذ المباني الخاصة بهم.

محافظ شمال سيناء العريش وزارة النقل كامل الوزير الميناء

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