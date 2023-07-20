"اقطعوا العلاقات مع السويد".. رواد تويتر ينتفضون بعد حرق المصحف الشريف

تصدر هاشتاج "اقطعوا العلاقات مع السويد"، ترند تويتر، في بعض دول العالم العربي، بعد تكرار حادث حريق المصحف الشريف في السويد، مطالبين بقطع العلاقات مع السويد بشكل نهائي، لعدم احترامهم مشاعر ومقدسات المسلمين.

وأحرقت السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجًا على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمة إحراق نسخة من المصحف.

في حين قام عراقي لاجئ في السويد داس نسخة من المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم من دون أن ينفذ تهديده بإحراقه.

وقرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، حسب بيان رسمي.

رد فعل عربي واسع

استنكر عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بشدة قيام السلطات السويدية بإعطاء تصريح لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف للمرة الثانية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات على المصحف الشريف وحماية المقدسات الإسلامية، ومحذرًا من خطورة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم، كون ذلك سيدخل الجميع في دائرة من العنف.

ودعا العسومي الدول العربية للقيام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها، فضلًا عن الترويج لحملة مقاطعة عالمية اقتصادية تقودها الشعوب العربية والإسلامية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.

وأشاد في هذا السياق بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشرقيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.

رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية

فيما أدانت الولايات المتحدة، الخميس، الهجوم على السفارة السويدية في بغداد والتي أحرقت خلال تظاهرة، معتبرة أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إنه "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها".

رد فعل رواد تويتر

وتفاعل رواد "تويتر"، مع الحادث بردود فعل واسعة، مستنكرين ما تم من أفعال تستفز مشاعر مسلمي العالم بأسره بحرق المصحف الشريف، وقال أحد رواد تويتر تعليقًا على قطع العلاقات مع السويد: "نعم لا علاقة مع من لا يحترم ديننا ومقدساتنا.. نحن لا نحترم الحثالة".

وأضاف أحد رواد تويتر: "من لم ينصر القرآن لن ينصر الحجة".