"ثقافة بورسعيد" تلقي الضوء على معاني الهجرة وإنجازات يوليو وقيم الصداقة

قدم فرع ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات لرواد مواقعه التابعة، احتفالا بعدة مناسبات مختلفة تتزامن خلال يوليو الحالي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

في نادي الأسرة الاجتماعي ببورفؤاد أقيمت مناقشة مع الأطفال عن "غرس قيم ومعاني الهجرة النبوية"، والتي نظمها بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد، وتناولت معاني النجاح فى الهجرة المبنية على التخطيط والإعداد والتوكل على الله والاعتصام به، أعقبها ورشة رسم وتلوين عن الهجرة النبوية باستخدام الألوان الخشب والفلومستر.

في السياق نفسه عقدت مكتبة طفل بيت ثقافة بورفؤاد بجمعية حق أولادنا لذوي الهمم مناقشة عن "هجرة الرسول من مكة الى المدينة" تحدثت بها منة الله نصر عن معجزات الهجرة ودور بعض الصحابة بها، بجانب ورشة تلوين تعبر عن الهجرة أعدتها حنان عبد الحافظ.

وفي إطار الاحتفال بيوم الصداقة العالمي أعدت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد احتفالية فنية ثقافية بمدرسة الخنساء الابتدائية، تضمنت ورشة رسم وتلوين للأطفال عبروا خلالها عن أهمية الصداقة، وكيف أنها أسمى العلاقات الإنسانية ولها أثر بالغ فى حياتنا وهى كنز من كنوز الدنيا، في السياق نفسه أقيمت مسابقة في المعلومات العامة.

ونظمت مكتبة 6 أكتوبر العامة بمديرية الشباب والرياضة محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو حمت الفقراء وعبرت بالمجتمع إلى بر العدالة" قدمها الإعلامي حسام الدين عفيفى، متناولا الأحداث التي سبقت قيام الثورة، كما تحدث عن الإنجازات الاجتماعية، وما أحدثته من تحولات كبيرة حيث كانت نقطة التحول الأبرز في مسيرة الوطن.

الفعاليات أقيمت بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وجاءت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

ومن جانب آخر نظم بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد ورشة فنية على مدار يومين للمدربة منار نور الدين، إلى جانب دورة تعليم الحاسب الآلى المجانية، لإسراء العربى، والتي تقام أيام السبت، والأحد، والأربعاء من كل أسبوع، كما نفذت مكتبة طفل نادي السلام البحري ببورفؤاد فقرة اكتشاف الموهوب الصغير في الرسم بجمعية حق أولادنا لذوي الهمم.