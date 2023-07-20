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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمريكا تدين الهجوم على السفارة السويدية فى العراق

الهجوم على السفارة
الهجوم على السفارة السويدية في العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم على السفارة السويدية في العراق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حادث حرق القرآن الكريم أثار ردة فعل كبيرة جدًا وأجج مشاعر المسلمين، مشيرًا إلى أن اقتحام سفارة السويد خلَّف استنفارًا أمنيًا بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ اليوم عبر موقعها الرسمي: "تدين الولايات المتحدة بشدة، الهجوم على السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من اليوم".

وأضافت: "تعد حرية التجمع السلمي سمة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث الليلة الماضية كان عملاً غير قانونيًا من أعمال العنف، ومن غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به".

وأعربت الخارجية الأمريكية، عن دعمها لشركائها في السويد، مشددة على ضرورة ألا تكون البعثات الأجنبية أهدافًا للعنف.

واختتم البيان الأمريكي: "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر، كما يقتضي القانون الدولي".

 

واشنطن العراق السفارة السويدية حرق المصحف الشريف عاجل

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