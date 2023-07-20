محافظ أسيوط: جهود مكثفة لحملة "100 يوم صحة " بالقرى والمراكز (صور)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى تكثيف جهود حملة "100 يوم صحة" من خلال حملات طرق الأبواب واستهداف الأسر بالقرى والنجوع لتقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة بالمجان للمواطنين من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة وذلك ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأشاد محافظ أسيوط بحملات طرق الأبواب التى أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لاستهداف المواطنين بالقرى والنجوع لافتاً الى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة وتفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي ، موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ والفريق الطبي المشرف على الحملة بالمحافظة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة ،مضيفاً ان الحملة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة وتستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أنه تم تجهيز الفرق الطبية المنتشرة بكافة الوحدات الصحية وبمختلف المواقع بأحدث أجهزة قياس السكر والضغط وعمل التحاليل المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية ، وتقديم خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي والوصول الى المواطنين بأماكن العمل والمنازل تسهيلاً عليهم، إضافة للقوافل العلاجية التى تقدم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة والعيادات المتنقلة في مختلف التخصصات: (الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصحة المرأة بالمجان، لافتًا إلى أنه تم توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي وفحص الثدي إكلينيكياً لافتا الى متابعته المستمرة لفعاليات الحملة فضلا عن توجيه مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لفعاليات الحملة وعمل تقرير يومي لمعدلات الإنجاز ، لافتًا إلى إنه يجرى العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك وجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المراكز والأحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

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