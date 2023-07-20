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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. مانشيت فى أكبر قلعة للبحث العلمى الزراعى بالشرق الأوسط

مانشيت
مانشيت

تبث قناة "cbc" حلقة جديدة من برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، في الحادية عشرة من مساء غد الجمعة، وتتضمن تقريرًا مصورًا عن تفاصيل المشروع القومي لتطوير إنتاجية محصول الأرز والقطن، وذلك من داخل محطة سخا للبحوث الزراعية بكفر الشيخ، التي تعد أكبر قلعة للبحث العلمي الزراعي بمصر والشرق الأوسط.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي، جولة داخل حقول الأرز التابعة لمحطة سخا للبحوث الزراعية بكفر الشيخ، لاستعراض تفاصيل المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز، خاصة أن الجهود البحثية تتواصل لاستنباط أصناف جديدة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي المصري، الذي يأتي على قمة الأولويات، فلا صوت يعلو فوق تحقيق أعلى إنتاجية في وحدة المساحة كما قال الدكتور حمدي موافي رئيس مشروع تطوير إنتاج الأرز في حواره لـ"مانشيت".

وتحدث القرموطي مع المزارعين داخل حقول الأرز مرتديًا الجلباب البلدي ومشاركا المزارعين لحظات "شتل الأرز" داخل البيئة الزراعية، وتجول داخل حقول القطن بمركز سخا للبحوث الزراعية لاستعراض تفاصيل السلالات الجديدة التي تعطي أفضل إنتاجية للفدان، فضلا عن جولة أخرى داخل محطة سخا للبحوث الزراعية، شهدت لقاءً مع الدكتور محمد عطوة مدير محطة سخا، والذي استعرض إنجازات البحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

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