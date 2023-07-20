متحدث الحكومة العراقية لـ"القاهرة الإخبارية": حادث حرق القرآن الكريم أجج مشاعر المسلمين

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن حادث حرق القرآن الكريم أثار ردة فعل كبيرة جدًا في العراق وأجج مشاعر المسلمين، حسب عاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف متحدث الحكومة العراقية لـ"القاهرة الإخبارية" أن اقتحام سفارة السويد خلف استنفارًا أمنيًا بالمنطقة، متابعًا: "طالبنا بعثة السويد بمغادرة العراق ردًا على حرق المصحف".

كما أشار العوادي إلى أن وزير خارجية العراق حذر نظيره السويدي من تكرار حرق المصحف، مشددًا على أن الحكومة العراقية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد بالكامل بعد هذا الحادث.