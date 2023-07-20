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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد الجوية: توقعات باستمرار الموجة الحارة على مصر خلال الأيام المقبلة نتيجة للتعرض لمنخفض الهند الموسمى

ارشيفيه
ارشيفيه

  

 

 أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت بظاهرة القبة الحرارية، والتي بدأت اعتبارًا من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة فى الأيام المقبلة بسبب تعرض مصر لمنخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وأوضحت شاكر- في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة المتوقعة الفترة المقبلة على القاهرة الكبري بين 36 إلى 37 درجة مئوية وعلى السواحل الشمالية من 33 إلى 34 درجة مئوية وجنوب البلاد من 44 إلى 45 درجة مئوية علمًا بأن هذه درجات الحرارة المقاسة فى الظل طبقًا للشروط التى تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ولفتت إلى أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح فإن الإحساس بدرجات الحرارة يكون أعلى من القيم الفعلية بنحو درجتين إلى 3 درجات، وبالتالي الإحساس بدرجات الحرارة فى القاهرة يكون من 40 إلى 41 درجة.
وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن دول العالم حاليًا تأثرت بظاهرة "النينو"، التي تؤثر على ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، ما يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات حارة بجميع البلدان، ومنها دول الشرق الأوسط وجنوب أمريكا وشرق وغرب أوروبا.
وأضافت أنه وفقًا لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة" النينو" بدأت منذ شهر يونيو الماضي ومستمرة إلى شهر أغسطس المقبل ،لافتة إلى أنه اعتبار من العام الجاري حتى العام المقبل من المتوقع استمرار تأثير ظاهرة "النينو".
وأشارت إلى أن تقارير المنظمة أوضحت أن درجات الحرارة في الأسبوع الأول من يوليو شهدت أعلى ارتفاع عالمي لدرجات الحرارة كمتوسط عالمي لدرجات الحرارة ليسجل 17.2 درجة مئوية مقارنة بعام 2016، والذى سجل 16.9 درجة مئوية.
وأعطت شاكر نصائح للمواطنين بتجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس فى الفترة من الظهيرة حتى 5 عصرًا، تجنبا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري وأيضًا ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس وتناول السوائل الباردة والمياه بشكل دورى على فترات اليوم.
وفى ذات السياق، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافات حول تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يشير إلى أن مصر وعددا من الدول العربية تتعرض في الوقت الحالي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة يعاني منها المواطنون في هذه الدول، وذلك نتيجة ظاهرة القبة الحرارية التي تسيطر على عدد من الدول في الوقت الحالي.
وأوضح المركز أن الدول العربية التي تسيطر عليها ظاهرة القبة الحرارية وتشهد ارتفاعات حرارة غير مسبوقة تشمل دول المغرب العربي. 
وأشار إلى أن درجات الحرارة المقيسة في الظل في هذه الدول تصل إلى 50 درجة مئوية، وقد تستمر هذه الظاهرة لمدة أسبوع أو لمدة أكبر من ذلك.

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