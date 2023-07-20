سقوط سقّالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، سقوط سقالة عليها عمال أثناء عملهم بأحد المباني بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الجمرك، ببلاغ يفيد بسقوط سقالة يستقلها عدد من العمال، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وتبيّن أنه خلال أداء عدد من العمال عملهم في مبنى سقطت سقالة، وجرى حصر المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتقلي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.