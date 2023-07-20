إخلاء سوق خديجة لتحويلها إلى سوق حضارية ببورسعيد (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من عملية إخلاء سوق منطقة خديجة بالضواحي، وبدء عملية إزالة السوق تمهيدًا لإعادة تطويره وتحويله إلى سوق حضارية تتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن إنشاء مسطحات خضراء وحديقة بالمنطقة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار، الآن، بدء عملية الإزالة للسوق القديمة بعد انتهاء عملية الإخلاء، تمهيدًا لإعادة تدشينها وتطويرها من جديد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لعملية إخلاء وإزالة السوق بعد إرسال خطابات إلى الجهات المعنية لفصل عدادات المياه والغاز والكهرباء عن المحال داخل السوق، تمهيدًا لعملية الإخلاء والإزالة وتسليم أرض السوق للمقاول.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه يوم السبت الماضي خلال تفقده أعمال التطوير الجارية بالمنطقة بتطوير سوق السيدة خديجة وتحويلها إلى سوق حضارية تتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، فضلا عن إنشاء مسطحات خضراء وحديقة بالمنطقة، مؤكدًا أنه لن يضار أحد من مؤجري المحلات الحالية بالسوق وأنهم سيتسلمون محالا جديدة عقب الانتهاء من إنشاء السوق الحضارية الجديدة، وذلك دون تحملهم أي مبالغ مالية نتيجة أعمال التطوير.

من جانبهم، أشاد سكان المنطقة وأصحاب المحلات بأعمال التطوير الجارية وموجهين الشكر لمحافظ بورسعيد وكل الأجهزة التنفيذية، ومؤكدين دعمهم الكامل للجهود المبذولة لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها وتحويل السوق إلى سوق حضارية، الأمر الذى انتظروه طويلا وتحقق لهم أخيرا.

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