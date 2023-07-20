تضامن شمال سيناء تفتتح مصيف نادي السعادة بساحل العريش

افتتحت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، مصيف نادي السعادة بساحل بحر العريش خاص بكبار السن والنساء من أبناء مدينة العريش.

من جانبه، قال علي غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن نادي السعادة عبارة عن قطعة أرض جرى تخصيصها من مجلس مدينة العريش على ساحل البحر، ليتمكن كبار السن والنساء، من قضاء يوم كامل بساحل البحر، بعيدا عن صخب البيوت وحرارة الجو ويقوموا برحلة ترفيهية تتناسب معهم.

وأضاف غيط أن النادي عبارة عن مجموعة من العشش الصيفية مكتملة الخدمات سواء من الطعام والشراب أو النوم، على ساحل مدينة العريش.

وقالت فاطمة نصار رئيس نادي السعادة بساحل مدينة العريش ، إن التجمع في المكان يكون كل عام في نفس التوقيت، إذ يجرى عمل أمسيات غنائية ومستبقات، علاوة على اشتراك النساء في عمل وجبات طعام جماعية بساحل البحر.

أضافت رئيس نادي السعادة أن هناك عددًا متنوعا من المأكولات التي تقدم بالنادي، منها عمل الشواء والمقلوبة والفتة واللصيمة وهي أكلة سيناوية يعشقها الجميع، من الموروثات بالنسبة للأهالي، وأيضا يجرى عمل الشاي والقهوة على الأحطاب، ودعوة الضيوف من كل حد وصوب.

وأكدت رئيس نادي السعادة أن هذا العام الوضع مختلف إذ زاد العدد ليصل إلى أكثر من 200 سيدة غير الضيوف القادمين من المحافظات الأخرة، ويجرى استضافتهم في مخيم السعادة.

من جانبه، أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس المدينة أنه تم تخصيص قطعة أرض بناء على ساحل مدينة العريش ليجرى عليها إنشاء نادي السعادة بناء على تعليمات المحافظ وهي ضمن مشاركة الجهاز التنفيذي لكبار السن، بساحل بحر العريش، ويجرى خلاله عمل عشش وندوات وسهرات على الساحل للتخفيف عن الكبار وذلك طوال فترة الصيف.