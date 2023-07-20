مصرع شخص وإصابة 4 فى حريق شقة سكنية بفيصل

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حريق شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وانتشال جثمان الضحية، ونقل المصابين إلى المستشفى.

كانت البداية بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بفيصل، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وانتشال جثة أحد الأشخاص، وإنقاذ 4 مصابين، من بينهم مصابان اثنان بحروق، ومصابان آخران بـ اختناق.