10 منافذ جديدة لخدمات التوعية والتثقيف ضمن "100 يوم صحة" فى مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن الانتهاء من تجهيز ١٠ منافذ جديدة لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة بالأمكان السياحية والخدمية والترفيهية بالمحافظة ضمن ضمن خطة العمل بمبادرة "١٠٠ يوم صحة".

وقال سالم إن ذلك يهدف لتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوى لرفع مستوى الوعى بأنماط الحياة الصحية السليمة ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وكذلك الإرشاد الى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما تقوم الفرق الطبية بالمنافذ بتقديم خدمات طبية أخرى كقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بمطروح تقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية من خلال ٢٤ وحدة صحية ثابتة و١٨ وحدة متنقلة، بالإضافة إلى ١٠ منافذ تم الانتهاء من تجهيزها، أمس، ليصبح إجمالى المنافذ المقدمة لخدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح ٥٢ منفذا، بالإضافة إلى المستشفيات العامة والمركزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة وتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

ودعا وكيل صحة مطروح جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «١٥٣٣٥».

من جهته، قال الدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات، إنه يتم توجيه المواطنين المترددين على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستتشفى، مؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.