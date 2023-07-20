ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 منافذ جديدة لخدمات التوعية والتثقيف ضمن "100 يوم صحة" فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن الانتهاء من تجهيز ١٠ منافذ جديدة لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة بالأمكان السياحية والخدمية والترفيهية بالمحافظة ضمن ضمن خطة العمل بمبادرة "١٠٠ يوم صحة".

وقال سالم إن ذلك يهدف لتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوى لرفع مستوى الوعى بأنماط الحياة الصحية السليمة ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وكذلك الإرشاد الى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما تقوم الفرق الطبية بالمنافذ بتقديم خدمات طبية أخرى كقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة وغيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بمطروح تقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية من خلال ٢٤ وحدة صحية ثابتة و١٨ وحدة متنقلة، بالإضافة إلى ١٠ منافذ تم الانتهاء من تجهيزها، أمس، ليصبح إجمالى المنافذ المقدمة لخدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح ٥٢ منفذا، بالإضافة إلى المستشفيات العامة والمركزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة وتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

ودعا وكيل صحة مطروح جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «١٥٣٣٥».

من جهته، قال الدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات، إنه يتم توجيه المواطنين المترددين على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستتشفى، مؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

١٠٠ يوم صحة المستشفيات العامة والمركزية صحة مطروح مبادرة الكشف المبكر عن الأورام مديرية الصحة بمطروح وكيل وزارة الصحة بمطروح

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

تشغيل 6 محطات جديدة بالمترو.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

احذروا الموجة اللاهبة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبد العزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق