محافظ أسوان: توافد أكثر من 10 آلاف زائر على مهرجان المانجو وحجم مبيعات تجاوز الـ2000 طن

أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن مهرجان مانجو أسوان 2023 شهد توافد أكثر من 10 آلاف زائر فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50% لـ17 من عارضى وشركات وتجار المانجو، حيث تجاوز حجم المبيعات الـ2000 طن.

وأشار المحافظ- فى تصريح اليوم- إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو تتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد 400 طن مانجو كمرحلة أولى، فضلًا عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة.

وأشارت إلى أن فعاليات المهرجان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، و"كورال" لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو، وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية.