ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ أسوان: توافد أكثر من 10 آلاف زائر على مهرجان المانجو وحجم مبيعات تجاوز الـ2000 طن

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن مهرجان مانجو أسوان 2023 شهد توافد أكثر من 10 آلاف زائر فى ظل عرض العديد من أصناف المانجو لأجود الأنواع بتخفيضات وصلت إلى 50% لـ17 من عارضى وشركات وتجار المانجو، حيث تجاوز حجم المبيعات الـ2000 طن.
وأشار المحافظ- فى تصريح اليوم- إلى أن حجم الإنتاج السنوى للمانجو يصل لنحو 125 ألف طن مانجو تتركز زراعتها فى مناطق الإنتاج الرئيسية بالرمادى وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان. 
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أنه كان من ثمار الدعاية للمهرجان قيام إحدى الشركات العالمية بالتعاقد مع التجار لتوريد 400 طن مانجو كمرحلة أولى، فضلًا عن قيام العديد من المستثمرين بالتواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها للدول المختلفة.
وأشارت إلى أن فعاليات المهرجان تشهد مواصلة تنظيم قصر الثقافة فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، و"كورال" لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضًا كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو، وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية.

 

الخضراء الذكية الشركات العالمية تدوير مخلفات المنصورية الشباب والرياضة فرق الفنون الشعبية فعاليات المهرجان للمشروعات الخضراء الذكية

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس صفقات الميركاتو وموقف رباعى فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق