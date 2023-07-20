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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمى للمنظمة فى مصر مقره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم صباح اليوم  بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية بغرض إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر يقع المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن السيد الفريق مهندس  وزير النقل، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن السيد الأمين العام.

هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السيد السفير شريف كامل، سفير ج م ع في لندن، والسيد اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والسيد كيتاك ليم، أمين عام المنظمة. 
يتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قد تقدمت بطلب انشاء المكتب منذ عام ٢٠١٩ وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أ جهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام ٢٠٢٢ خلال الدورة ٧٢ للجنة التعاون التقني واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته ١٢٨. 
هذا وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينداد وتوباجو. 
وهي تضم ١٧٥ دولة عضو، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة
المنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.

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