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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

90 % إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر.. وتفاؤل بموسم لم يتكرر منذ 10 سنوات

ابو الحجاج
ابو الحجاج

قال أبو الحجاج العماري، الخبير الفندقي ومدير أحد الفنادق بمرسى علم، إن الإشغالات الفندقية بمنطقة البحر الأحمر تصل إلى 90 %، مؤكدا أن الموسم الصيفي الحالي يعتبر من أفضل المواسم السياحية التي تمر على القطاع السياحي منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضاف أبوالحجاج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد وصل خلال الأسبوع الجاري إلى مطار مرسى علم الدولي نحو 129 رحلة جوية مباشرة من مختلف الأسواق الأوروبية، متوقعا أن تزداد الرحلات الجوية خلال الأسبوع المقبل.

11 جنسية أجنبية متنوعة تزور مرسي علما

وأشار إلى أن أبرز الأسواق الأوروبية المتواجدة حاليا في البحر الأحمر يأتي في مقدمتهم السوق الألماني والإيطالي والبولندي والتشيكي بالإضافة إلى السوق الهولندي والمجرى ونمسا ولكسمبورج لافتا أن هناك نحو 11 جنسية مختلفة حاليا في منطقة مرسي علم.

وأشار أبوالحجاج إلى أن القطاع السياحي سيتجاوز الـ15 مليون سائح متخطي المعدلات السابقة نظرا إلى تنوع الأسواق الأوروبية التي تزور مصر، موضحا أن أمام كل سائح توفر أمامه فرصة عمل جديدة فصناعة السياحة هي الصناعة الوحيدة التي تستطيع تحقيق مردود سريع على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أبو الحجاج أن مهرجان العلمين الجديدة وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، متمنيا إقامة مهرجانات شبيهة في كافة المقاصد السياحية في مصر كالعريش وطابا ونويبع لجذب الأنظار إليهم.

البحر الاحمر مهرجان العلمين فنادق سياحة مصر

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