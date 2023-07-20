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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تبحث ترتيبات أسبوع مكثف بالوادي عاصمة الثقافة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

ضمن فعاليات الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في بحث ترتيبات إقامة أسبوع ثقافي متنوع بالمحافظة استكمالا للفعاليات المقدمة بها على مدار العام.

في السياق استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، كلا من ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وذلك بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع "ابدأ حلمك"، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على برنامج "أهل مصر"، بهدف التنسيق لتنظيم الأسبوع الثقافي بالمحافظة في ضوء اختيارها عاصمة للثقافة المصرية.

خلال اللقاء تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافي بالمحافظة برعاية وزارة الثقافة خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع تعامد الشمس على معبد هيبس، على أن يضم الأسبوع مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية المقرر عقدها بمراكز وقرى المحافظة، بالإضافة لحفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك"، بخلاف إحياء حفل ضخم على أرض معبد هيبس بالخارجة، وانطلاق مشروع "أهل مصر" المقدم لأطفال المحافظات الحدودية.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تشهد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بمحافظات وسط الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، كما أوفدت الهيئة بعثة من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وعروض الموسم المسرحي لقصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.

فعاليات الاحتفال بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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